شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يخاطب الحدود لتفعيل بنود عقد إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى غزل المحلة خطابا رسميا لنادى حرس الحدود يطلب فيه تفعيل بنود عقد إمام عاشور لاعب المحلة المعار للحدود لمدة موسمين، والخاصة باستضافة نادى حرس الحدود لفريق غزل المحلة بأحد فنادق الإسكندرية خلال أربع مباريات من مباريات دورى القسم الثانى خلال الموسم المالى. وطلب مسئولو غزل المحلة من مسئولى حرس الحدود ضرورة تفعيل العقد خاصة خلال مباريات الفريق المقامة بالإسكندرية فى الدور الثانى من دورى القسم الثانى. يذكر أن إمام عاشور انتقل لحرس الحدود مطلع الموسم الحالى من نادى غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة موسمين بعد أن قام بتجديد عقده مع المحلة لمدة خمس مواسم قبل الانتقال لحرس الحدود.

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