شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يبدأ مران الأهلى بـ"محاضرتين".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى محاضرة فنية خاصة مع لاعبى الفريق الذين شاركوا فى مباراة الجونة أول أمس الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدورى الممتاز والتى فاز فيها الأهلى بهدفين لهدف.

وشهدت المحاضرة الحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الجونة وتسببت فى اهتزاز مرمى الأهلى بهدف قبل أن يستفيق الفريق ويُسجل هدفين ليفوز فى نهاية المباراة.

وبدأ الأهلى صباح اليوم الجمعة الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد ضمن منافسات الدورى الممتاز.

كما عقد محمد يوسف محاضرة مطولة مع جميع اللاعبين قبل انطلاق المران ذاته واستمرت المحاضرة 20 دقيقة، شهدت حديث يوسف مع اللاعبين حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالفترة المقبلة، والتى تشهد العديد من المواجهات المهمة على الصعيدين المحلى والأفريقى.