مران الأهلي.. عودة أجايي وتأهيل 5 لاعبين استعدادًا للجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ فريق الكرة بالأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة تحت قيادة المدير الفني المؤقت محمد يوسف، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد بالدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الجونة يوم الأربعاء، تدريبات بدنية خفيفة، في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم عقب المباراة التي انتهت بفوز الأحمر (2-1).

وانتظم النيجيري جونيور أجايي في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

وكان أجايي تعرض للإصابة في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية.

وشارك اللاعب في التقسيمة الفنية، بعدما بدأت مسألة الدفع التدريجي به في تدريبات الكرة طوال الفترة الماضية قبل انتظامه اليوم بشكل طبيعي في التقسيمة.

وواصل الثلاثي أحمد فتحي ومحمد الشناوي وعلي معلول تنفيذ برنامجهم التأهيلي بالجري حول الملعب للتعافي من إصاباتهم.

ويعاني محمد الشناوي وعلي معلول من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، في حين يعاني أحمد فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

واكتفى المدافع المالي ساليف كوليبالي بأداء تدريبات خفيفة في "الجيم"، ولم يتواجد في تدريبات الكرة التي قادها محمد يوسف المدير الفني للفريق.

كما أدى حسام عاشور جلسة تأهيل في "الجيم"، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.