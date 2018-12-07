رياضة | عاجل.. محمود وحيد أهلاوي حتى 2023

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمود وحيد أهلاوي حتى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة لمدة 4مواسم ونصف. وحصل الأهلي علي الاستغناء الخاص باللاعب لينتقل رسمياً الي الأهلي. وحصل الأهلي علي توقيع نجم المقاصة لمدة أربع مواسم ونصف مقابل 15 مليون جنيه بدءا من يناير دون وجود أي صفقات تبادلية، ليصبح محمود وحيد لاعبا في الأهلي حتى 2023.

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