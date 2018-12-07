كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات ساخنة لبدر ومياة البحيرة والترام والعبور بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت - 8 ديسمبر - خمسة مباريات ساخنة في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدور الثاني من مجموعة الإسكندرية بدوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يخوض فريق مركز بدر صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة، مواجهة مرتقبة على ملعبة أمام نظيرة فريق القباري الذي يتواجد بالمركز التاسع برصيد 17 نقطة. ويحل فريق المنتزة صاحب المركز قبل الأخير بـ 11 نقطة، ضيفاً على فريق نهضة العامرية الذي يتواجد بالمركز الأخير بـ 11 نقطة، في موقعة مرتقبة من أجل البقاء. ويواجة فريق مياة البحيرة الوصيف برصيد 27 نقطة نظيرة فريق البترول صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة. ويلعب مركز شباب العبور الثامن برصيد 18 نقطة أمام فريق المعمورة السادس برصيد 18 نقطة أيضاً. ويستضيف مركز شباب رشيد العاشر برصيد 17 نقطة نظيرة فريق الترام السابع برصيد 18 نقطة. ويلتقي يوم الأحد، فريق نادي رشيد مع فريق سبورتنج في ختام الأسبوع السابع عشر. ترتيب المجموعة الـ 13 1- غزل كفر الدور 32 نقطة. 2- مياة البحيرة 27 نقطة

3- رشيد 25 نقطة.

4- بدر 23 نقطة

5- سبورتنج 18 نقطة

6- المعمورة 18نقطة

7- الترام 18 نقطة

8- م ش العبور 18 نقطة

9- القباري 17 نقطة

10- م ش رشيد 17 نقطة

11- البترول 17 نقطة

12- المنتزة 11 نقطة

13- العامرية 11 نقطة

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | مواجهات ساخنة لبدر ومياة البحيرة والترام والعبور بالقسم الثالث على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .