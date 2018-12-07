رياضة | بوكا جونيورز يوجه رسالى شكر للاتحاد الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكا جونيورز يوجه رسالى شكر للاتحاد الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي وصل إسبانيا لمواجهة مواطنه ريفر بليت بعد غد الأحد في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس على ملعب سانتياجو بيرنابيو الشكر للاتحاد الإسباني لكرة القدم على "حسن ضيافته" بعد أن قدم منشآته لاستضافة المباراة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، قال النادي إن "بوكا جونيورز يشكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم وكل العاملين بالمدينة الرياضية لاس روثاس على حسن ضيافتهم للوفد الأرجنتيني في مدريد".

وفي رسالة أخرى عبر نفس الموقع، نشر النادي صورا ظهرت فيها منشآت مدينة لاس روثاس، المقر المعتاد للمنتخبات الإسبانية، مزينة باللونين الأزرق والذهبي الخاص بفريق بوكا جونيورز في حين كتبت أسماء اللاعبين في غرفة تغيير الملابس.

يذكر أنه كان من المقرر أن تقام مواجهة إياب النهائي في 24 نوفمبر الماضي على ملعب "المونومنتال" معقل ريفر بليت، لولا تعرض حافلة بوكا للاعتداء من قبل مشجعي الخصم أثناء توجهها للملعب، ليتم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة قبل أن يقرر "الكونميبول" تأجيله مرة أخرى لأجل غير مسمى.

وبعد اجتماع رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينجيز برئيسي الناديين في العاصمة الباراجوائية أسونثيون، تقرر إقامة اللقاء مساء الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بداية الشهر الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا.