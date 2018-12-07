رياضة | الزمالك يعاقب علاء والنقاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعاقب علاء والنقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي مسؤولو الزمالك معاقبة محمود علاء وحمدي النقاز وتوقيع غرامة مالية على الثنائي بسبب حصولهم على بطاقات صفراء في لقاء المصري البورسعيدي.

وكان محمود علاء قد حصل على الإنذار الثالث بالأمس في مباراة فريقه أمام الزمالك وتعرض للإيقاف في المباراة المقبلة أمام بتروجت كما حصل النقاز على إنذار بعد اعتراضه خلال المباراة في إحدى الكرات.

وتنص لائحة الزمالك على توقيع غرامة مالية على اللاعب الذي يحصل على إنذار أو يتعرض للطرد في أي مباراة.

وسبق للزمالك تغريم الثنائي التونسي من قبل كما تعرض محمد عبدالغني لنفس العقوبة بعد طرده في مباراة الإنتاج الحربى وايقافه ثلاث مباريات.