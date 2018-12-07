رياضة | مواجهة صعبة للعين أمام الوصل في كأس الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة صعبة للعين أمام الوصل في كأس الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الجمعة مباريات دور 16 لمسابقة كأس رئيس دولة الإمارات 2018-2019، بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي دبا والوحدة بإستاد مكتوم بن راشد بدبي، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي العين والوصل بإستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

وتتواصل مباريات دور 16 يوم السبت، بإقامة 4 مباريات تجمع الفجيرة مع عجمان بإستاد نادي الإمارات برأس الخيمة الساعة، والظفرة مع دبا الحصن بإستاد بني ياس بمنطقة الشامخة الساعة، والشارقة مع الجزيرة بإستاد زعبيل بدبي، وحتا مع الإمارات بإستاد كلباء الساعة.

وتختتم مباريات دور 16 لأغلى الكؤوس الأحد المقبل، عندما يلتقي بني ياس مع النصر بإستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة الساعة، وشباب الأهلي دبي مع اتحاد كلباء بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان الساعة.