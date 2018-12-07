رياضة | فرج عامر يوجه رسالة للاعبي سموحة قبل مواجهة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يوجه رسالة للاعبي سموحة قبل مواجهة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة إلى لاعبي فريقه قبل مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندري في دور الستة عشر من كأس مصر.

وكتب عامر على حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك" :"نصيحتي التي وجهتها وتمنيتها من لاعبي سموحة اليوم الالتزام بالروح الرياضية وعدم الاعتراض علي قرارات الحكم والحفاظ علي الروح الرياضية ،وبذل المجهود والتركيز في التمتع والامتاع بلعب كرة قدم جميلة وذلك في دربي الاسكندرية اليوم السابعة مساءا".