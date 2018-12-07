رياضة | الأهلي يستقر على بديل "معلول" في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على بديل "معلول" في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولو النادي الأهلى في التحدث مع حسين السيد، ظهير أيسر الفريق، لقطع إعارته للاتفاق السعودى والانضمام لصفوف الفريق في يناير. واجمع مسئولي جهاز الكرة بالأهلى على ضرورة عودة حسين السيد، بعد قرار التونسي علي معلول بعد تجديد تعاقده مع الفريق. ويرغب مسئولو الأهلى فى استعادة مارسيلو، بعد تألقه اللافت فى الدورى السعودى، وإثبات جدارته بشكل كبير وأحقيته بارتداء القميص الأحمر.

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