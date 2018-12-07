الامارات | الأوزبكي شوكوروف يجدد عقده مع الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوزبكي شوكوروف يجدد عقده مع الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة الرياضي على موقعه الرسمي عن تجديد عقد محترف الفريق الأوزبكي أوتابيك شوكوروف حتى العام 2022، وذلك في أعقاب المستوى الفني المتطور الذي ظهر به أخيرا مع الشارقة وأسهم اللاعب بشكل كبير في النتائج الإيجابية الأخيرة التي حققها الفريق في دوري الخليج العربي وصدارته لترتيب فرق المسابقة. وحضر مراسم تجديد عقد شوكوروف ، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم محسن مصبح وعضو مجلس إدارة شركة كرة القدم ، أحمد مبارك الجنيبي.





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