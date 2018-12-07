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الامارات | نافاس يسعى للرحيل من ريال مدريد

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أحمد طارق-دبي 0 0

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إخبارية أن حارس مرمى ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس، يبحث عن عرض للرحيل عن صفوف النادي "الملكي" خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، نظراً لعدم الاعتماد عليه كأساسي في البطولات الكبرى.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نافاس (31 عاماً) تحدث مع مسؤولي النادي الأبيض للسماح له بالرحيل في يناير المقبل، بحثاً عن مكان يؤكد فيه أنه من بين أفضل حراس العالم.

وأضافت أن إدارة الريال لا تفكر في الاستغناء عن خدمات نافاس، المستاء لجلوسه على دكة البدلاء في الليغا ودوري الأبطال رغم عدم تراجع أداءه مع الفريق والذي يرى أن عدم المشاركة كأساسي ليس له أي سبب واضح.

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