الامارات | محمد إبراهيم سعيد بثلاثية الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم سعيد بثلاثية الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر لاعب الشارقة، محمد إبراهيم، بطريقته الخاصة عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على الوحدة بعقر داره في أبوظبي، ضمن الجولة 12 للدوري.
وكتب محمد إبراهيم على صفحته في «تويتر»: «الحمد لله على الفوز الثمين، ويعطيكم العافية إخواني اللاعبين، ومبروك لجماهير ومحبي الملك».
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