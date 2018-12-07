شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ«فتحي ومعلول والشناوي» في المران الصباحي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل أحمد فتحي ومحمد الشناوي وعلي معلول، لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش مران الفريق صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، في إطار برنامجهم للتعافي من الإصابة.
ويعاني محمد الشناوي وعلي معلول من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، في حين يعاني أحمد فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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