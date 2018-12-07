ترحيب إماراتي بترشح الرميثي لرئاسة الاتحاد الآسيوي

حظي إعلان محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الدورة الانتخابية التي تقام في 6 إبريل/نيسان 2019، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بترحيب إماراتي كبير من مختلف الأوساط.

وغرد غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد خلفان الرميثي، صاحب فكر إداري متقد وعمل رياضي مرتبط بالإنجازات غير مسبوقة، والمبادرات الخلاقة، وإعلان ترشيحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي، قرار حكيم يهدف إلى تطوير وتطهير الرياضة في القارة".

وغرد الإعلامي هيثم الحمادي على حسابه في "تويتر": "في زحمة الأخطاء الرياضية والكوارث الإدارية التي ابتلي بها الوسط الرياضي، يخرج علينا هذا الرجل بقرار صائب، ويعلن ترشحه لكرسي الرئاسة الآسيوية".

وقال عبد الرحمن محمد، لاعب المنتخب الإماراتي السابق، في تصريحات تلفزيونية: "من المؤكد أن ترشح الرميثي، جاء بعد تنسيق مسبق وتحضيرات كبيرة بين الأطراف المعنية، وأتمنى له التوفيق".