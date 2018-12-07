آرسنال يحذر لاعبيه من تشويه صورته

حذر نادي آرسنال الإنجليزي، لاعبيه المتورطين في الحفل المشبوه الذي أقيم في لندن، خلال أغسطس/آب الماضي، من تشويه صورة الجانرز.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن لاعبي آرسنال كانوا يستنشقون غاز أكسيد النيتروز، الذي يتسبب في فقدان الوعي واختلال ضربات القلب وقد يؤدي للموت، وحدثت بالفعل بعض هذه الأعراض مع مسعود أوزيل وماتيو جندوزي.

وشارك في هذا الحفل المشبوه، 7 من لاعبي آرسنال، وهم لاكازيت وهنريك مخيتريان وجندوزي وموستافي وأوباميانج وكولاسيناك ومسعود أوزيل.

وقال آرسنال، في بيان نقلته صحيفة ميرور، بعد الكشف عن الحادثة "سيتم الحديث مع هؤلاء اللاعبين، وتذكيرهم بمسؤولياتهم كممثلين للنادي، منعًا لتشويه صورة الفريق الإنجليزي".

وتتناقض هذه الحفلة مع أسلوب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، والمشهور بانضباطه في الفرق التي يقودها.