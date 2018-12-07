دي يونج يحبط مساعي برشلونة

وجه فرينكي دي يونج، نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، صدمة قوية لبرشلونة الإسباني، الذي يهتم كثيرًا بالحصول على خدماته.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، نقلًا عن نظيرتها التيليجراف، أن دي يونج اختار الذهاب لباريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت الصحيفة، أن سان جيرمان اتفق أمس الخميس، على الشروط الشخصية مع دي يونج، بينما سيحصل أياكس على 75 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يريده، المدير الرياضي للنادي الهولندي، مارك أوفرمارس.

وكان برشلونة قد حاول الحصول على خدمات الثنائي فرينكي دي يونج وماتياس دي ليجت، لكن أياكس تمسك ببقاء اللاعبين في صفوفه.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي لسان جيرمان، أنتيرو هنريك، واللاعب السابق ماكسويل، أقنعا دي يونج، بالانضمام إلى حديقة الأمراء، في الاجتماع الأخير الذي عقد بينهم في أمستردام.

وألمحت الصحيفة، إلى أن أوفرمارس أكد لها، أنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن، خاصة أن هناك العديد من الأندية، التي تريد الحصول على خدمات دي يونج.