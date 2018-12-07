تقارير: كيلور نافاس يخطط للرحيل عن ريال مدريد في يناير

جدة - عمرو شويل أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد يبحث عن عرض للرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة، نظرا لعدم الاعتماد عليه كأساسي في البطولات الكبرى.

وكشفت صحيفة "سبورت" الرياضية أن نافاس (31 عاما) تحدث مع مسؤولي النادي الأبيض، للسماح له بالرحيل في يناير المقبل، بحثا عن مكان يؤكد فيه أنه من بين أفضل حراس العالم.

وأضافت أن إدارة الريال لا تفكر في الاستغناء عن خدمات نافاس، المستاء لجلوسه على دكة البدلاء في الليجا ودوري الأبطال رغم عدم تراجع أدائه مع الفريق الذي يرى أن عدم المشاركة كأساسي ليس له أي سبب واضح.

وكان نافاس قد شارك أمس في الانتصار الكبير 6-1 على مليلة في كأس الملك، لكنه رغم ذلك ينتقد تجاهل المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري له واعتماده بشكل أساسي على البلجيكي تيبو كورتوا.

جدير بالذكر أن نافاس قاد الريال للفوز بالتشامبيونزليج ثلاث مرات وكأس العالم للأندية خمس مرات إضافة إلى الفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين مرة.