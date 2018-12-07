شكرا لقرائتكم استثمار بسيط ينقذ عائلة أرمسترونج بعد الإفلاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شرح لانس أرمسترونج، متسابق الدراجات السابق، ما فعله لإنقاذ عائلته، بعد أن كلفته فضحية تناول المنشطات، الملايين من الدولارات، من جراء الدعاوى القضائية والشروط الجزائية.

وقال أرمسترونج، الذي تم تجريده من ألقابه السبعة في سباق فرنسا للدراجات، مع حظره مدى الحياة من ممارسة أي نشاط متعلق بالرياضة، إنه استثمر 100 ألف دولار في شركة أوبر تكنولوجيز خلال عام 2009.



وأضاف أرمسترونج "هذا الأمر أنقذ عائلتي، لم أكن على دراية كافية بالاستثمار في أوبر ".

وتستعد أوبر لفتح باب الاكتتاب العام في 2019، وربما تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار.

ولم يوضح أرمسترونج، كم يُقدر استثماره في أوبر حاليا، لكنه أشار إلى أنه "كثير للغاية".

ونال أرمسترونج، لقب سباق فرنسا سبع مرات، لكن الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات جردته من هذه البطولات في 2012، بعد اتهامه بأنه العقل المدبر لواحدة من أكثر عمليات تناول المنشطات تعقيدا في الرياضة.



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