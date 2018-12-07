شكرا لقرائتكم 20 جنيه سعر تذكرة مباراة سموحة والاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو ناديى سموحة والاتحاد السكندرى 20 جنيها، سعرا لتذاكر مباراة اليوم بينهما فى دور الـ16 بكأس مصر.

كان الأمن وافق على حضور 4 ألاف مشجع بواقع 2000 مشجع لكل فريق، على أن يتم طرح 1500 تذكرة لكل فريق، و500 دعوة لكل منهما.

مباراة الليلة تحت قيادة فنية زملكاوية خالصة فى وجود الثنائى حلمى طولان وطارق يحيى ، زعيم الثغر يدخل مباراة الليلة متسلحاً بفوزه على الزمالك بركلات الترجيح فى دور الستة عشر للبطولة العربية تحت القيادة الفنية لحلمى طولان ليطيح بالفارس الأبيض متصدر ترتيب الدوري المحلى خارج البطولة بعد ريمونتادا تاريخية بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد ، بينما يطمح طارق يحيى المدير الفنى لسموحة فى تحقيق انتصاره الأول مع الفريق السكندرى بعد الخسارة من بتروجت بهدف دون رد فى الظهور الاول له مع الفريق الازرق خلفاً لعلى ماهر الذى تولى تدريب إنبى.