شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناصر نائباً لرئيس الاتحادات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمير طلال بن بدر رئيس الاتحادات العربية والأولمبية اختيار اللواء أحمد ناصر لمنصب نائب رئيس الاتحادات العربية، خلال افتتاح مؤتمر الاتحادات العربيه، المقام خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجارى بمدينة دبى بالإمارات العربية.

وأكد الأمير طلال بن بدر أنه اختار اللواء أحمد ناصر لمنصب نائب رئيس الاتحادات العربية كونه يمتلك خبرات كبيرة فى ذلك المجال، حيث إنه يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد العربى والأفريقى والمصرى للترايثلون ورئيس الاتحادات الأفريقية "الاوكسا".

وأشار الأمير طلال بن بدر إلى أنه لديه ثقة كبيرة فى ناصر وأنه يعول عليه إحداث نقلة كبيرة فى الرياضة العربية خلال الفترة المقبلة.