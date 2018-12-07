شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سمير كمونة: جاريدو الأنسب لقيادة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير كمونة مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق والمدير الفنى الحالى لفريق غزل المحلة أن السبب الأساسى لتدهور نتائج وأداء النادى الأهلى خلال الفترة الأخيرة هو كثرة الإصابات الموجودة فى الفريق بالإضافة لعد قيام إدارة النادى بإبرام صفقات جديدة فى بداية الموسم باستثناء كوليبالى، ما تسبب فى انهيار نتائج الفريق فى بطولة الدورى والبطولة العربية ودورى أبطال أفريقيا، خاصة أن الفريق واجه فرقا كبيرة خلال الفترة الأخيرة سواء فى البطولة العربية أو الأفريقية.

وأشار كمونة إلى أن النادى الأهلى يحتاج للتعاقد مع لاعبين من أصحاب الخبرات من أجل انتشال الفريق من كبوته، مشيرا إلى أن المشكلة ليست فى المدير الفنى لكنه فى عدم وجود لاعبين يستطيعون تحقيق طموحات الجماهير التى كانت تحتاج للفوز ببطولة أفريقيا.

وعن اسم المدير الفنى الجديد أكد كمونة أن جاريدو مدرب الأهلى السابق والرجاء البيضاوى الحالى هو أفضل من يقود الأهلى فى الوقت الحالى، خاصة أنه يعلم الأهلى جيدا، بالإضافة لإنجازاته فى الكرة الأفريقية والتى كان آخرها الفوز ببطولة الكونفدرالية الافريقية مع الرجاء المغربى.

واختتم كمونة تصريحاته بالتأكيد أن فترة عمل جاريدو السابقة فى الأهلى كانت تحتاج لإعطائه مساحة كبيرة من الوقت خاصة أن جاريدو واجهه سوء حظ غريب مع الأهلى فى وقت لم يكن يمتلك الفريق لاعبين سوبر تستطيع تطبيق فكر جاريدو على أرض الملعب.