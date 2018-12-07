شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد يوسف يعيد اكتشاف نصف دستة لاعبين فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد يوسف المدير الفنى للأهلى فى إعادة اكتشاف عدد من نجوم الفريق الأحمر، من الذين تجمدوا على دكة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق.

وأثبت محمد يوسف صحة رأيه فى العديد من اللاعبين الذين قام بالدفع بهم بعد فترة طويلة من تجميدهم فى حقبة المدرب الفرنسى، عقب تألقهم بشكل كبير ومساهمتهم فى استعادة الفريق الأحمر لنغمة الانتصارات على المستوى المحلى، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين:

أحمد الشيخ يخطف الأضواء

خطف أحمد الشيخ الأنظار له بقوة بعد تألقه اللافت مع الأهلى بعد مشاركته بشكل أساسى فى الثلاث مباريات المحلية تحت قيادة محمد يوسف، حيث أحرز هدف الفوز فى مرمى بتروجت وأحرز هدف التعادل أمام الجونة قبل أن ينجح وليد سليمان فى خطف الثلاث نقاط لصالح الفريق الأحمر.

ناصر ماهر يعود لخلافة السعيد

بعد فترة من التجميد فى عهد كارتيرون، عقب مشاركة اللاعب فى إحدى مباريات الكرة الخماسية وهو الأمر الذى يخالف تعليمات جهاز الكرة الأحمر، عاد ناصر ماهر لتشكيلة الأهلى الأساسية وخلافة عبد الله السعيد، ورغم عدم استعادة ناصر ماهر لمستواه المعهود الا أنه يقدم أدائاً جيداً وكان له دور بارز فى انتصارات الأهلى.

أحمد علاء يُبقى على أمال البقاء فى الجزيرة

لم يكن أحمد علاء يملك أى فرصة فى البقاء بالأهلى، حيث لم يشارك اللاعب نهائياً مع الفريق الأحمر منذ انتقاله من نادى الداخلية، قبل أن يمنحه محمد يوسف قبلة الحياة ويدفع به بشكل أساسى على حساب المالى ساليف كوليبالى، لترتفع حظوطه فى البقاء.

تجهيز مؤمن زكريا

وضع محمد يوسف برنامجا بدنيا خاصا لمؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق، لتجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق الأحمر المقبلة، بعد تجميده طوال الفترة الماضية فى عهد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق.

الإصابة تحرم صلاح مُحسن من التوهج

منح محمد يوسف "صلاح محسن" فرصة اللعب بشكل أساسى أمام المقاولون العرب تمهيداً للاعتماد عليه بشكل كبير، إلا أن من حظه العاثر تعرض اللاعب لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لقرابة الشهر ونصف.

كريم نيدفيد يرتدي ثوب الإجادة

ارتدى كريم نيدفيد ثوب الإجادة منذ تولى محمد يوسف المسئولية الفنية، على الرغم من الدفع به فى مركز الظهير الأيمن الذى لم يعتاد على اللعب فيه، ويعد نيدفيد حالياً واحد من أهم لاعبى الأهلى.