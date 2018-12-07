شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون صحة المرأه بالجزيرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور احمد جمعه معاون وزير الشباب والرياضة الرياضية انطلق صباح اليوم ماراثون صحة المرأة التي نظمته الجمعية المصرية لصحة المرأة بالتعاون مع كلية تربية رياضية بنات بالجزيرة. يأتي ماراثون صحة المرأة في اطار فاعليات اليوم العالمي لنبذ العنب ضد المرأة ويهدف المارثون إلي تشجيع الفتاة والمرأة علي ممارسة الرياضة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الوطن، وإبراز دور المرأة في المجتمع المصري من خلال الممارسة الرياضية ، و نشر ثقافة سباقات المارثون للمرأة بوجه خاص.

فعاليات المأرثون

فعاليات مارثون صحة المراة

مارثون المراة

مارثون صحة المرأة 1

مارثون صحة المرأة

وزارة الشباب فى مارثون صحة المراة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون صحة المرأه بالجزيرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.. صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .