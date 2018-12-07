شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر إعادة مارسيلو بعد تألقه فى الدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الأهلى على إعادة حسين السيد ظهير أيسر الفريق، بعد انتهاء إعارته للاتفاق السعودى فى الصيف المقبل، أو قطع إعارته واستعادته فى الميركاتو الشتوى المقبل، كما تُخطط الإدارة الحمراء فى الوقت الحالى.

وأكد مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلى أن هناك إجماعًا على عودة حسين السيد، بل إن هناك محاولات لاستعادته فى الميركاتو الشتوى المقبل، حيث يرغب مسئولو الأهلى فى استعادة اللاعب الملقب بمارسيلو، بعد تألقه اللافت فى الدورى السعودى وإثبات جدارته بشكل كبير وأحقيته بارتداء القميص الأحمر.