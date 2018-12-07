شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف محمود وحيد اللاعب المنتظر بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو النادى الأهلى من الإعلان الرسمى عن ضم محمود وحيد لاعب فريق المقاصة فى الميركاتو الشتوى، فى ظل تألق اللاعب مع ناديه الفيومى.

وقد وافق مسئولو المقاصة على انتقال اللاعب للأهلى، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقد أحرز وحيد هدفا واحد فقط مع المقاصة، مقابل 5 أهداف نجح فى صناعتها .

أحرز اللاعب هدفه الوحيد بمنافسات دور الـ 32 من مسابقة الكأس بمباراة أسمدة أبو قير ، وهو اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الفيومى بهدفين .