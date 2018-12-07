بالأرقام.. ثنائي الزمالك يتفوق على أهداف الأهلي.. وصدارة الهدافين "بيضاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل الزمالك تعزيز موقعه في صدارة الدوري الممتاز، بعد فوزه على المصري البورسعيدي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما بالإسكندرية مساء الخميس، والمؤجلة من الأسبوع الـ11 من المسابقة.

وقاد الثنائي محمود كهربا ويوسف إبراهيم أوباما الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز السابع على التوالي في الدوري، ليرفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة من 14 مباراة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز.

وأحرز كهربا وأوباما الهدف الشخصي السابع لكل منهما في الدوري هذا الموسم، ليحتلان وصافة هدافي الفريق الأبيض، خلف المدافع محمود علاء متصدر هدافي البطولة بشكل عام برصيد 8 أهداف.

كما يحتل ثنائي الزمالك وصافة جدول ترتيب الهدافين في المسابقة، بالتساوي مع الأثيوبي شيمليس بيكيلي لاعب بتروجيت وحسام باولو لاعب الداخلية وأحمد علي لاعب المقاولون، برصيد 7 أهداف.

وبعد مشاركة أوباما في 14 مباراة وكهربا في 12 مباراة، سجل الثنائي مجتمعَين 14 هدفًا، أكثر مما سجل الأهلي (12 هدفًا في 9 مباريات)، النجوم (12 في 15 مباراة)، والإسماعيلي (11 في 13 مباراة).

واشترك كل من محمود علاء ومحمود كهربا ويوسف أوباما في 22 هدفًا من أصل 31 للزمالك، ليساهم الثلاثي في نسبة 71% من أهداف الفريق الأبيض في بطولة الدوري هذا الموسم (2018-2019).

ويتساوى هذا الثلاثي مع عدد أهداف طلائع الجيش، صاحب ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 22 هدفًا، متفوقًا على بيراميدز الذي أحرز 21 هدفًا في 13 مباراة، وإنبي (20 هدفًا في 15 مباراة).

بينما حملت أهداف الزمالك المتبقية توقيع كل من: الكونجولي كابونجو كاسونجو (ثلاثة أهداف)، إبراهيم حسن (هدفين)، محمد عنتر، صلاح سليمان لاعب إنبي بالخطأ في مرماه، فرجاني ساسي، وعمر السعيد.

ويعد الزمالك صاحب أقوى خط هجوم بالمسابقة، إذ أحرز رجال السويسري كريستيان جروس 31 هدفًا في 14 مباراة حتى الآن، متفوقًا بفارق تسعة أهداف عن طلائع الجيش الذي خاض 15 مباراة.

وفشل الفريق الأبيض في التسجيل خلال مباراتين فقط هذا الموسم، الأولى أمام بتروجيت في لقاء انتهى بالتعادل السلبي بافتتاح الدوري، والثانية عند الهزيمة أمام النجوم (1-0) في الجولة الرابعة.

يُذكر أن الزمالك حقق 11 انتصارًا في الدوري هذا الموسم، مقابل الهزيمة في مباراة وحيدة أمام النجوم والتعادل في مباراتين مع بتروجيت وسموحة، ليواصل رحلة البحث عن اللقب الغائب منذ 3 مواسم.