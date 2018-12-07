رياضة | رد ناري من "ميدو" على الأهلي بشأن مجاملة الحكام للزمالك (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من "ميدو" على الأهلي بشأن مجاملة الحكام للزمالك (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة، اندهاشه الشديد من التصريحات التي أطلقها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، منذ أيام والتي اتهم فيها لجنة الحكام بتعيين حكام بعينهم لإدارة مباريات الفريق الأبيض.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"سيد عبد الحفيظ مدير كرة ناجح يعرف كيف يستخدم العوار الموجود بقانون الكرة في مصر وعدم وجود لجنة قيم وعدم وجود اي عقاب خاصة لو كنت مسؤولا في نادي كبير ويضع ضغوط على الحكام والمنافسين من خلال تصريحاته التي من المفروض ان يعاقب عليها لو كان في اي دولة أخرى أو لو كان مسؤولا في نادي اخر".

وأضاف "ما صرح به سيد عبد الحفيظ من خلال تلميحاته بأن هناك توجيه بعض الحكام للزمالك هو تصريح خطير جدا لو كان مسؤولي الاتحاد أرادوا ان يأخذوه بمحمله الصحيح لكانوا أوقفوه فورا..تصريح معناه ان لجنة الحكام تعين حكام ملاكي للزمالك لمجاملته ولكن مسؤولي الاتحاد قرروا تجاهل هذا التصريح الخطير".

وتابع "اعتب على الأستاذ احمد مجاهد الذي اعرف انه رجل ينتفض دائما أمام مثل هذه التصريحات التي تطول من نزاهة المسؤولين داخل الاتحاد كما فعل في مواقف كثيرة من قبل بأن يتجاهل مثل هذا التلميح الخطير بأن لجنة حكامنا الشريفة قد تختار بعض الحكام بعينها لمجاملة فريق بعينه".

وواصل "بصراحة توقعت ان يتخذ اتحاد الكرة موقفا صارما باجتماعه الأخير ضد سيد عبد الحفيظ ولكن للاسف خاب ظني بأن لا يناقش حتى الاتحاد في اجتماعه تصريحات مدير الكرة بالأهلي التي بها تلميحات صريحة بمجاملة اتحاد الكرة لنادي الزمالك لمساعدته على الفوز ببطولة الدوري".

وأتم "تجاهل اتحاد الكرة مثل هذه التصريحات الخطيرة هي دعوة لكل مسؤولي الأندية باستخدام أسلوب البلطجه والإرهاب على مسؤولينا وحكامنا..تصريحات تعود بنا الى الماضي وكيف ساعد هذا الأسلوب بعض الأندية بالفوز على الأقل ب ٥٠٪ من بطولاتها".