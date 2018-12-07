رياضة | روشتة ميدو لـ"الزمالك" لمواصلة الانتصارات في الدوري (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روشتة ميدو لـ"الزمالك" لمواصلة الانتصارات في الدوري (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة، 4 عناصر لمواصلة فريق الزمالك سلسلة انتصاراته هذا الموسم.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "لو استطاع الزمالك الحفاظ على مستوى مصطفى فتحي واوباما وكهربا والتعاقد مع مهاجم جيد عنده خبرات الدوري المصري وإعطاء حفني فرصه اكبر مع التعاقد مع مدافع ايسر قوي فلن يستطيع احد ايقافه".

وأضاف "فوز مهم جدا في توقيت حاول البعض استخدام بعض الأساليب القذرة التي اعتادوا عليها لإيقاف مسيرة الفريق".

وكان الزمالك قد حقق فوزا هاما أمس على المصري البورسعيدي ليبتعد في صدارة ترتيب الدوري الممتاز.