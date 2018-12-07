الامارات | "القاتل الناعم" جديد محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن "القاتل الناعم" جديد محمد صلاح في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نجم نادي ليفربول الانجليزي والدولي المصري محمد صلاح على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً لاحتفاله وزملاءه في ليفربول بفوزهم على فريق "بيرنلي" بنتيجة "3-1" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن تنهال تعليقات المدونين من عشاق "الريدز" تضمن البعض منها وصف الفرعون المصري بألقاب جديدة مثل تسميته "ملك التمريرات الحاسمة" المعروفة في كرة القدم بـ "اسيست"، وأخرى لقبته بـ "القاتل الناعم".

وعلى الرغم من مشاركة محمد صلاح في المباراة بديلاً بدايةً من الدقيقة 66، عند حل بدلاً عن زميله في الفريق الظهير الأيسر الإسباني ألبرتو مورينو، إلا أن الفرعون المصري استطاع تمرير كرة حاسمة للسويسري شاكيري وضعت الأخير في مواجهة مباشرة مع الحارس قبل أن يودع الكرة في الشباك محرزاً الهدف الثالث لليفربول.