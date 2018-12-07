الامارات | العين يطلب وصافة دوري أقوياء اليد من بوابة الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يطلب وصافة دوري أقوياء اليد من بوابة الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من لقاء سابق بين شباب الأهلي والشارقة. من المصدر

يحل فريق رجال العين في الخامسة عصر اليوم ضيفاً على الوحدة في افتتاح الجولة الثالثة من دوري أقوياء كرة اليد، ويتطلع الزعيم إلى تحقيق انتصاره الثاني في البطولة وخطف النقطة السابعة والمركز الثاني للترتيب، خصوصاً أن المتصدر شباب الأهلي سيدخل في التوقيت ذاته في مهمة نسبياً نحو تعزيز صدارته وخطف النقطة التاسعة حين يحل ضيفاً على الوافد الجديد على مسابقات كرة اليد فريق الظفرة ثامن الترتيب برصيد نقطتين.

وتستكمل الجولة غداً بلقاء الشارقة مع ضيفه النصر، وبني ياس مع مضيفه الجزيرة، في مواجهتين يبحث العميد في الأولى منهما عن تأمين مركزه الثاني والابتعاد إلى النقطة الثامنة، يقابلها طموحات مشروعة للملك في تعويض خسارته الصدارة في الجولة الماضية على يد شباب الأهلي، واستعادة لغة الانتصارات الكفيلة بمنح الشارقة نقطته السابعة، على أن تحمل ثانية المواجهات شعار فض الشراكة التي تجمع السماوي وفخر أبوظبي على صعيدي رصيد النقطتين والمركز السادس.