الامارات | زلاتكو داليتش «روسيا من أحلامنا»

شكرا لقرائتكم خبر عن زلاتكو داليتش «روسيا من أحلامنا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت إحدى دور النشر في زغرب كتاباً عن الإنجاز الذي حققه المنتخب الكرواتي، تحت قيادة مدرب فريق العين السابق، زلاتكو داليتش، بعنوان «روسيا من أحلامنا». وحمل غلاف الكتاب صورة كبيرة لزلاتكو، الذي أكد في حديثه عبر حسابه في «إنستغرام» أن الكتاب يتحدث عن نجاح المنتخب الكرواتي بمشواره في مونديال كأس العالم، وأنه فخور بكونه على رأس الجهاز الفني للمنتخب. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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