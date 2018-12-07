شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة نظرية تُجهز لاعبي الأهلي لمواجهة الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

واستمرت المحاضرة 20 دقيقة شهدت حديث يوسف مع اللاعبين حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالفترة القادمة والتي تشهد العديد من المواجهات المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش بعد غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.