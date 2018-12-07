شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: 4 عناصر حال تحققت في الزمالك لن يستطيع أحد إيقافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن الفوز الذي حققه الفريق على المصري، مهم جدًا في مشوار الفريق نحو لقب الدوري.

وكتب «ميدو» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «لو استطاع الزمالك الحفاظ على مستوى مصطفى فتحي وأوباما وكهربا، والتعاقد مع مهاجم جيد عنده خبرات الدوري المصري، وإعطاء حفني فرصة أكبر، مع التعاقد مع مدافع أيسر قوي، فلن يستطيع أحد إيقافه».

وأضاف: «فوز مهم جدًا في توقيت حاول البعض استخدام بعض الأساليب القذرة التي اعتادوا عليها لإيقاف مسيرة الفريق».