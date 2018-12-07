- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم أجايي ينتظم في مران الأهلي الجماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتظم النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي صباح اليوم الجمعة في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض للإصابة في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية.
وشارك أجايي اليوم في التقسيمة الفنية التي شهدها مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعدما بدأت مسألة الدفع التدريجي به في تدريبات الكرة طوال الفترة الماضية قبل انتظامه اليوم بشكل طبيعي في التقسيمة.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي ينتظم في مران الأهلي الجماعي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .