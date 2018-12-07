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شكرا لقرائتكم «كوليبالي» يغيب تدريبات الكرة.. و«عاشور» يؤدي جلسة في «الجيم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اكتفي المالي ساليف كوليبالي، مدافع الأهلي، بأداء تدريبات خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة.
ولم يتواجد كوليبالي في تدريبات الكرة التي قادها محمد يوسف المدير الفني للفريق.
في الوقت ذاته، أدى حسام عاشور، جلسة تأهيل في «الجيم» ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز
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