شكرا لقرائتكم 4 آلاف مشجع يحضرون ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة سموحة والاتحاد السكندرى اليوم ستشهد حضور 4 ألاف مشجع ، بواقع 2000 مشجع لكل فريق.

ويدخل فريق سموحة فى السابعة مساء اليوم إختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإتحاد السكندرى على ستاد الجيش ببرج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية .

مباراة الليلة تحت قيادة فنية زملكاوية خالصة فى وجود الثنائى حلمى طولان وطارق يحيى ، زعيم الثغر يدخل مباراة الليلة متسلحاً بفوزه على الزمالك بركلات الترجيح فى دور الستة عشر للبطولة العربية تحت القيادة الفنية لحلمى طولان ليطيح بالفارس الأبيض متصدر ترتيب الدوري المحلى خارج البطولة بعد ريمونتادا تاريخية بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد ، بينما يطمح طارق يحيى المدير الفنى لسموحة فى تحقيق انتصاره الأول مع الفريق السكندرى بعد الخسارة من بتروجت بهدف دون رد فى الظهور الاول له مع الفريق الازرق خلفاً لعلى ماهر الذى تولى تدريب إنبى.