آخر تطورات الموقف الطبي لفتحي والشناوي ومعلول بالأهلي

جدة - عمرو شويل واصل أحمد فتحي ومحمد الشناوي وعلي معلول، لاعبو الأهلي، اليوم تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش مران الفريق صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، في إطار برنامجهم للتعافي من الإصابة.

ويعاني محمد الشناوي وعلي معلول من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، في حين يعاني أحمد فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.