شكرا لقرائتكم الكونميبول يرفض استئناف بوكا بمنحه لقب كأس ليبرتادوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إنه رفض الاستئناف المقدم من بوكا جونيورز بمنحه لقب كأس ليبرتادوريس بسبب شغب جماهير ريفر بليت وهو الأمر الذي تسبب في إلغاء إياب الدور النهائي ونقله إلى مدريد.

وأضاف "الكونميبول" في بيان إن لجنة الاستئناف بالاتحاد "أكدت قرار لجنة الانضباط في 29 نوفمبر" ورفضت طلب بوكا، وكان القرار متوقعا لكن بوكا جونيورز أشار إلى أنه سيقدم استئنافا في محكمة التحكيم الرياضي، ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من بوكا جونيورز.

وطلب بوكا جونيورز احتساب نتيجة إياب الدور النهائي لصالحه، وتعادل الفريقان الغريمان 2-2 في الذهاب باستاد "بومبونيرا" يوم 11 نوفمبر الماضي.

وتعرضت حافلة بوكا جونيورز لاعتداء من جماهير ريفر خارج استاد "مونومنتال" قبل مباراة الإياب التي كانت مقررة في 24 نوفمبر مما أدى إلى إصابة العديد من لاعبي البوكا وإلغاء المواجهة.

وأجبر العنف مسؤولي "الكونميبول" على نقل المباراة الحاسمة إلى "مدريد" إذ ستقام يوم الأحد باستاد "سانتياجو برنابيو" لتحديد الفائز باللقب.

واستند بوكا في استئنافه على واقعة مشابهة أخرى بين الفريقين قبل ثلاثة أعوام انتهت باستبعاده من كأس ليبرتادوريس عقب هجوم جماهيره على لاعبي ريفر برذاذ الفلفل بعد نهاية الشوط الأول من ذهاب دور الستة عشر.\