شكرا لقرائتكم مهاجم كوريا الجنوبية يغيب عن كأس آسيا للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب مهاجم كوريا الجنوبية كيم سيونج داي عن نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في بداية العام الجديد بسبب إصابة بالقدم واستبدل في المعسكر الاعدادي للبطولة بالجناح كيم إن سونج الذي لم يخض أي مباراة دولية.

وشارك كيم سيونج داي في خمس مباريات مع منتخب بلاده وسجل هدفا ويأتي غيابه عن كأس آسيا رغم أنه خاض كل دقائق اللعب مع فريقه بوهانج ستيلرز في الموسم المنقضي حديثا.

أما كيم إن سونج الذي يتسم بالسرعة الفائقة فلم يمثل منتخب بلاده في أي مستوى وقضى فترة قصيرة في الدوري الروسي الممتاز مع سسكا موسكو في 2011.

ولم تخسر كوريا الجنوبية في ست مباريات تحت قيادة المدرب الجديد باولو بينتو وستكون مرشحة لاحراز اللقب القاري على أرض الإمارات في الفترة بين الخامس من يناير والثاني من فبراير المقبلين وتنافس كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة التي تضم الفلبين والصين وقرغيزستان.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن فريق بينتو سيعسكر في أولسان الأسبوع المقبل وسيعلن المدرب البرتغالي التشكيلة النهائية يوم 20 من الشهر الجاري.