شكرا لقرائتكم ريال مدريد يجمد صفقة مدافع إسبانيول بعد تألق سانشيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مسئولو ريال مدريد الإسباني صفقة التعاقد مع هيرموسو مدافع إسبانيول لتدعيم دفاع الميرينجي في الموسم المقبل، بعد الأداء القوي الذي ظهر عليه خافي سانشيز مدافع الريال الصاعد من فريق الكاستيا.

وقدم خافي سانشيز أداءً مميزاً آخراً أمام مليلية وسجل هدف في مُشاركته الأولى في البيرنابيو.

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن خافي سانشيز بافضافة إلى مُشاركته الأولى في الكأس، لعب أيضاً في الدوري ضد سيلتا وفي أبطال ضد فيكتوريا بلزن وقدم أداءً مُميزاً ولفت أنظار البيرنابيو، مشيرة إلي أن سولاري يعرفه جيداً ويعرف جودته والتزامه وأخبر الإدارة بثقته الكبيرة بالفريق الحالي.

وقدم سانشيز أداءا جيداً ضد مليلية وبمساعدة فاييخو لم يسمحوا للخصم بالهجوم و ونسبة التمريرات الصحيحة لديه كانت 91% ولم يُخطئ سوى في لقطة ضربة الجزاء.

ويلعب خافي سانشيز في ريال مدريد منذ أن كان يبلغ من العمر 8 سنوات فقط ولعب في جميع الفئات السنية في الفريق حتى وصل إلى الفريق الأول، حيث أنه هو خافي سانشيز هو قائد الكاستيا ومُدافع لديه شخصية تجعله لاعباً عظيماً.