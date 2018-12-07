شكرا لقرائتكم سقطة نجوم الجانرز.. لاعبي أرسنال يشربون الكحوليات ويستنشقون غاز الضحك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية عن سقطة أخلاقية لنجوم فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى خلال حفلة أقيمت في أغسطس الماضي.

وذكرت الصحيفة أن عدد من نجوم أرسنال أبرزهم صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل صاحب الـ 30 عاماً، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت صاحب الـ 27 عاماً، والجابوني أوباميانج صاحب الـ 29 عاماً، شاركوا فى حفل لتناول المشروبات الكحولية "الفودكا والشامبانيا" في شهر أغسطس الماضي وبالتحديد قبل إنطلاق منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأضافت الصحيفة ذائعة الصيت في إنجلترا، أن كاميرات المراقبة أظهرت لاعبي أرسنال وهو يستنشقون أكسيد النيتروس، المشهور باسم "غاز الضحك"، خلال الحفل، وهو غاز معروف بقدرته على تغيير الحالة المزاجية للإنسان، وذلك بالرغم من تحذير عدد من الخبراء والباحثين من مخاطره.

وتحدثت الصحيفة أن مسعود أوزيل ظهر شبه فاقداً للوعي خلال الحفل بعد قيامه بإستنشاق الغاز، واصفة ما حدث بالفضيحة غير مسبوقة في تاريخ أرسنال.

وأشارت الصحيفة أن السهرة التي أقيمت بأحدى الملاهي الليلية بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، شهدت حضور عدد من الفتيات برفقة لاعبي أرسنال، وتناوبوا على إستنشاق غاز الضحك الذى يؤثر بالسلب على صحة الأنسان حيث يؤدي إستنشاقه إلى تدني مستويات الأكسجين في المخ.