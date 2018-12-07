شكرا لقرائتكم عملاقا الشمال في «دربي» مثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 20:54

أكد قائد وهداف انتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أنه يتطلع لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يحل فريقه ضيفا على يوفنتوس، المتصدر وبطل المواسم السبعة الأخيرة اليوم (الجمعة) في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسيحاول إيكاردي، في المواجهة الأولى بين اللاعبين في البطولة الإيطالية، قيادة انتر ميلان إلى إلحاق الهزيمة الأولى بيوفنتوس الذي حقق بداية موسم رائعة برقم قياسي هو 40 نقطة في 14 مباراة (13 فوزا وتعادل) بعد أن ضم إلى صفوف أفضل لاعب في العالم خمس مرات، من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي مقابل أكثر من 100 مليون يورو، ويحتل انتر ميلان المركز الثالث في الترتيب الحالي برصيد 29 نقطة، لكن فوزه على يوفنتوس قد يبقى الصراع على اللقب قائما بعد أن ابتعد فريق «السيدة العجوز» بفارق 8 نقاط عن وصيفه في الموسم الماضي نابولي بقيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي.

وفي الحالة المعاكسة، قد تشكل هزيمة انتر ميلان في «دربي إيطاليا» بين عملاقي الشمال، ضربة قوية لطموحاته وتمهد الطريق أمام يوفنتوس نحو لقب ثامن تواليا لاسيما أنه تخطى عقبة الفرق التي قد تشكل له مطبات على هذا الطريق وفي مقدمها نابولي (3-1) وميلان (2-صفر) ولاتسيو (2-صفر أيضا) وفيورنتينا (3-صفر)، ولم يبق سوى روما المتراجع الى المركز السابع (20 نقطة).

وقال ايكاردي: «لعبت ضده (يوفنتوس) مرات عدة، لكن هذه المرة هي الأهم منذ أن جئت إلى هنا قادما من سمبدوريا في 2013».

وأضاف ايكاردي: «لن أقبل بالتعادل. يجب أن نذهب إلى هناك بدون خوف. لا استطيع الانتظار من أجل اللعب ضد كريستيانو رونالدو، سيكون من دواعي سروري أن أكون معه في المواجهة»، وتابع اللاعب الذي دافع عن ألوان انتر ميلان حتى الآن في 170 مباراة حتى الآن في «سيري أ» سجل خلالها 108 أهداف، «لكنه ليس مشكلتي. (المدافعان الهولندي) ستيفان دي فراي و(السلوفاكي) ميلان سكرينيار موجودان هناك».