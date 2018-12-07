شكرا لقرائتكم الأهلي يدرس استعادة الطيور المهاجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 9 ساعات في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 20:44

يسعى الأهلي إلى استعادة عدد من لاعبيه الراحلين من أجل تدعيم صفوفه التي تعاني نقصا، وطالب المدير الفني محمد يوسف التفاوض مع مدافع وست بروميتش الإنكليزى أحمد حجازى وجناح هدرسفيلد تاون الإنكليزي رمضان صبحي وصانع ألعاب الأهلي السعودي عبد الله السعيد إلا أن رغبة حجازي وصبحي في الاستمرار في الملاعب الأوربية قد تحول دون عودتهما، فيما ترفض إدارة النادي «الأحمر» استعادة عبدالله السعيد الذي وقع للغريم التقليدي الزمالك سرا قبل انتقاله للملاعب السعودية.



من جانب آخر، يوصل الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بعد غد (الأحد) في الدوري المصري ، ورفض المدير الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز المثير على الجونة (2-1) في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من المسابقة الي يحمل لقبها. ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز العاشر من تسع مباريات وله ست أخرى مؤجلات، فيما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة وتراجع إلى لمركز الـ15. واقترب الجناح الأيمن المخضرم أحمد فتحي من العودة للتشكيل الأساسي بعد غيابه منذ مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جهته، أعلن الحارس المخضرم عصام الحضري فك ارتباطه مع نادي الإسماعيلي، مؤكدا عدم اعتزاله وانضمامه إلى فريق آخر محلي في فترة الانتقالات الشتوية، مشيرا إلى أنه كلف وكيل أعماله لإنهاء ارتباطه بالدارويش من دون مشكلات.