شكرا لقرائتكم فرنسا: الاحتجاجات تؤجل 4 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 21:17

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم في الساعات الـ48 الاخيرة تأجيل اربع مباريات ضمن المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الحالي، وذلك بسبب الاضطرابات التي تشهدها مناطق عدة على خلفية احتجاجات اصحاب «السترات الصفراء».



وبادرت رابطة الدوري الثلثاء الى إرجاء مباراتي باريس سان جرمان ومونبلييه وتولوز مع ليون، قبل ان تقرر الخميس إرجاء مباراتي موناكو مع نيس، وسانت اتيان مع مرسيليا.

وأصدرت الرابطة بيانا الثلثاء أكدت فيه أنه «بهدف ضمان القدرة على تعبئة كل القوى المتوافرة لها من قوات حفظ الأمن المرتبطة بشكل مباشر مع احتجاجات مطلبية محتملة ستجرى في باريس السبت (...) استحصلت دائرة الشرطة في باريس، باتفاق مع رابطة دوري كرة القدم ونادي باريس سان جرمان، على إرجاء للمباراة المقررة هذا السبت بين فريقي باريس سان جرمان ومونبلييه».

وواصلت: «ستحدد لجنة المسابقات في رابطة الدوري الفرنسي تاريخ المباراة في وقت لاحق».

ثم ما لبثت ان قررت إرجاء مباراة تولوز وليون للسبب ذاته. وعل اثر ذلك، طالب رئيس نادي ليون، جان ميشال أولاس بتأجيل جميع مباريات هذه المرحلة «للعدالة الرياضية» وقال في هذا الصدد: «احب ان تسير الأمور المبرمجة بطريقة طبيعية. أما هنا، فحصل تغيير. يجب ارجاء المرحلة بأكملها بحسب مبدأ العدالة الرياضية لا سيما بأن الأمر يتعلق بإيجاد تواريخ عندما نخوض الكؤوس الأوروبية او إذا كان برنامج المباريات مضغوطا».