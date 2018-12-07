شكرا لقرائتكم كأس إسبانيا: ريال يحجز مقعده في دور الـ16 دون عناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 01:18

حجز ريال مدريد مقعده في دور الـ16 لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم دون عناء، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه ميليلية من الدرجة الثالثة 6-1 أمس (الخميس) في إياب دور الـ32.



وكان نادي العاصمة حسم لقاء الذهاب برباعية نظيفة خارج ملعبه، ما سمح لمدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري بخوض لقاء الخميس بتشكيلة غاب عنها العديد من اللاعبين الأساسيين، لكن ذلك لم يمنعه من إنهاء الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة بفضل ماركو أسينسيو (33 و35) وخافي سانشيز (39).

وواصل ريال اندفاعه وأضاف هدفاً رابعاً مطلع الشوط الثاني عبر ايسكو (48)، قبل أن يضيف خامساً بواسطة البرازيلي الشاب فينيشيوس جونيور، الذي سجل هدفه الثاني بقميص النادي الملكي المنتقل إليه الصيف الماضي من فلامنغو (75).

وأظهر ابن الثامنة عشرة قدراته بلعبه دوراً في 6 أهداف خلال 5 مشاركات بقميص ريال حتى الآن (هدفين و4 تمريرات حاسمة).

وبعد أن قلّص الضيوف الفارق من ركلة جزاء نفذها المغربي ياسين قاسمي في مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (80)، وأعاد إيسكو الفارق إلى خمسة أهداف بهدفه الشخصي الثاني في اللقاء (83).