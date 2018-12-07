شكرا لقرائتكم كوري يتألق مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 20:43

تألق صانع العاب غولدن ستايت ووريز بطل الموسمين الماضيين، ستيفن كوري، مجددا وقاد فريقه إلى فوز صريح على مضيفه كليفلاند كافالييرز 129-105 بتسجيله 42 نقطة، فيما بات نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك أفضل ثالث لاعب في تاريخ الدوري في «التريبل دابل».



في المباراة الأولى، أثبت كوري أن الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في 11 مباراة، أصبحت من الماضي في ثالث مباراة يخوضها بعد عودته بعد أن أمطر سلة غريمه في المواسم الأربعة الأخيرة بـ42 نقطة.

وفي غياب «الملك» ليبرون جيمس المنتقل في بداية الموسم من كليفلاند إلى لوس أنجليس ليكرز، وكيفن لوف لإجرائه عملية في إصبع القدم، استعرض كوري ورفاقه في هذه المباراة، وعمقوا جراح الغريم الذي يقبع في المركز الثالث عشر (من أصل 15) في ترتيب المنطقة الشرقية بالخسارة الـ 19 (مقابل 5 انتصارات فقط).