شكرا لقرائتكم يوفنتوس يستضيف انتر ميلان فى لقاء لا يخلو من الإثارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى إنتر ميلان لإلحاق الهزيمة الاول بنظيره يوفنتوس في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإيطالي، عندما يحتضن ملعب "يوفنتوس أرينا" في التاسعة والنصف مساء اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة "الكالتشيو".

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الإنتر المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

وستكون الأنظار متجهة صوب الثنائي كريستيانو رونالدو وماورو إيكاردي في مباراة يوفنتوس والإنتر، كونها أسلحة الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

ويخوض إيكاردي صاحب الـ 25 عاماً موسماً مميزاً مع الإنتر بعدما سجل 8 أهداف في الدوري الإيطالي و11 هدفاً في جميع المسابقات، كذلك كريستيانو رونالدو الذي سجل 10 أهداف في بطولة "الكالتشيو"، و11 هدفاً في جميع المسابقات.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة إيمري كان للمشاركة مع يوفنتوس بعدما تعافى من جراحة خضع لها بعد تعرضه لمشاكل في الغدة الدرقية، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نيانجولان مع الإنتر بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.