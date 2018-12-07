شكرا لقرائتكم مسئولى الأهلى فى خلاف لضم على غزال .. أعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الخلاف بين مسئولى قطاع الكرة بالأهلى حول جدية التعاقد مع على غزال، حيث توجد أصوات تطالب بضم اللاعب لكونه حراً وبالتالي لن يكلف النادى أي مبالغ مالية، بالإضافة أنه لاعباً دولياً وسيمثل اضافة فنية فى الوسط الأحم.

فى الوقت الذى توجد معارضة من البعض حول ضمه، نظراً لكون مستواه وطريقة لعبه لا تناسب الفريق، ولارتفاع قيمة راتبه السنوى ، وأنهى على غزال منذ أيام علاقته بنادي وايتكابس الكندي بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الشهر الماضي، ليصبح لاعباً حراً.