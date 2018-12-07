شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ملائكة حول الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الإعاقة لا تقف أمام ذوي الاحتياجات الخاصة المحبين للفرق الرياضية سواء "الأهلى أو الزمالك"، حيث نجدهم دائمًا فى مؤازرة القطبين فى أى مكان سواء فى التدريب أو المباريات.

كما أنهم لم يستحقوا أن يطلق عليهم ذوى الاحتياجات الخاصة ولكن "القدرات الخاصة" لأنهم يتحدون كل الإعاقة فى سبيل التشجيع المثالى.

ويرصد ”الخليج 365” صور توضح حرص الملائكة على التواجد حول الملعب فى اللقطات التالية:



مشجعو الأهلى



عاشق الزمالك الصغر



لاعبو الزمالك يحيون ذو القدرات الخاصة



على لطفى فى لقطة انسانية مع ذوى القدرات الخاصة